«Реакция должна быть такой, чтобы мы сами себе не навредили». Лавров пообещал ответить на действия США, наносящие ущерб России

WSJ Live
09:01, 1 сентября 2017
Надежный источник

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос студента МГИМО о российско-американских отношениях, заявил, что Россия будет «жестко отвечать» на действия, наносящие ей ущерб «абсолютно на ровном месте» и продиктованные желанием испортить отношения двух стран.

При этом, по мнению Лаврова, «реакция должна быть такой, чтобы ты, в дополнение к нанесенному тебе ущербу, сам себе еще дополнительно не навредил».

Министр подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, заинтересован в улучшении отношений с Россией, однако его администрацию пытаются «поджарить по каждому поводу» и «подрубить», а санкционные действия «навязаны» Трампу Конгрессом США.

На решение США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта, Россия отреагирует» по словам Лаврова, как только закончит анализ подробной ноты, полученной 31 августа.

«Отмечу, что вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Барака Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями», — сказал Лавров.

31 августа госдепартамент США объявил, что Россия должна будет в течение двух дней закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
США объяснили, что теперь у каждой из стран будет по три генконсульства на территории второй страны. Это, как заявили в Госдепе, соответствует принципу паритета, в рамках которого Россия в июле потребовала уравнять число сотрудников дипучреждений в двух странах, сократив число американских сотрудников на 755 человек.
Россия потребовала от США сократить количество сотрудников дипломатических учреждений после того, как Конгресс принял новые санкции против РФ. Закон, в частности, запретил президенту США без согласия парламента снимать с России санкции.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме