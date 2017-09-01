«Реакция должна быть такой, чтобы мы сами себе не навредили». Лавров пообещал ответить на действия США, наносящие ущерб России

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос студента МГИМО о российско-американских отношениях, заявил, что Россия будет «жестко отвечать» на действия, наносящие ей ущерб «абсолютно на ровном месте» и продиктованные желанием испортить отношения двух стран.

При этом, по мнению Лаврова, «реакция должна быть такой, чтобы ты, в дополнение к нанесенному тебе ущербу, сам себе еще дополнительно не навредил».

Министр подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, заинтересован в улучшении отношений с Россией, однако его администрацию пытаются «поджарить по каждому поводу» и «подрубить», а санкционные действия «навязаны» Трампу Конгрессом США.

На решение США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта, Россия отреагирует» по словам Лаврова, как только закончит анализ подробной ноты, полученной 31 августа.

«Отмечу, что вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Барака Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями», — сказал Лавров.