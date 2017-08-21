США ужесточили порядок выдачи виз россиянам. И что теперь делать?

21 августа посольство США в России объявило , как изменится его работа из-за резкого сокращения персонала, которого потребовал МИД РФ. Теперь все обычные — не иммигрантские — визы будут оформляться только через посольство в Москве, а консульства в регионах продолжат обслуживать исключительно американских граждан. «Медуза» отвечает на главные вопросы в связи с этими изменениями.

Где теперь получать американскую визу?

С 1 сентября для россиян, которые хотят поехать в США, будут оформлять только в Москве. Последние визы в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдадут до 23 августа, после чего учреждения будут обслуживать только граждан США. Собеседования на визу также будут проводить только в Москве.

А если я уже подал заявление в консульство?

С 21 августа те, кому уже назначили собеседования, начнут получать уведомления, в которых им предложат записаться на встречу в Москве на более позднюю дату. В посольстве предупреждают, что количество записей сильно ограниченно. Уплаченный консульский сбор будет действовать в течение года, причем его не вернут, если вы откажетесь получать визу.

Насколько увеличится срок ожидания визы?

Неизвестно, но точно увеличится. До новостей об ограничениях предполагаемое время ожидания виз составляло 85 дней. В Российском союзе туриндустрии предположили, что срок оформления растянется до полугода. Причем запись на собеседования в московском посольстве уже идет на ноябрь 2017 года.

Может, попробовать подать в другой стране?

Да, это возможно. Россияне могут обратиться за визой в Штаты через консульство любой другой страны. Формально ограничений нет, хотя в представительстве могут спросить, на каком основании вы находитесь в стране, из которой оформляете визу. Но надо учесть, что теперь, после ограничений, многие захотят поехать в ближайшие страны за американской визой и местные посольства окажутся к этому просто не готовы. Например, дипмиссия в Киеве почти в два раза меньше российской (до сокращения), как и в соседнем с Владивостоком Сеуле. В Риге штат меньше в семь раз, в Таллине — в десять раз.

При этом в очереди придется стоять вместе с белорусами. Минск еще в 2008 году сократил штат американского посольства до пяти человек. После этого белорусы начали ездить для оформления документов в Москву и Петербург, но теперь визы в России им выдавать не будут вовсе. Им посоветовали обращаться в дипмиссии Киева, Вильнюса (меньше российской в семь раз — до сокращения) и Варшавы (меньше в два раза).

Будут ли исключения?

Да. Уже планируется зарезервировать отдельное время для студентов и сохранить приоритет для поездок на лечение или по семейной необходимости. Однако все эти послабления также упираются в то, что штат сотрудников, отвечающих за визы, сильно сократят. Особых замечаний о продлении виз без собеседования нет, это позволяет сделать вывод, что такие документы будут оформлять на общих основаниях в Москве.