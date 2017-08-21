РСТ: срок оформления виз в США для жителей регионов вырастет до полугода

Интерфакс
09:58, 21 августа 2017
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Решение США прекратить выдачу виз в консульствах в российских регионах может привести к тому, что срок оформления документов значительно увеличится. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Вполне вероятно, что он растянется до полугода», — сказала она.

Ранее, напомнила Тюрина, на собеседование для получения американской визы можно было записаться в любое консульство США, независимо от места жительства. 

«Например, москвичи нередко оформляли визы в Санкт-Петербурге, где очередь всегда была меньше, и можно было записаться быстрее. Сейчас в Москве запись идет уже на ноябрь, но в связи с объявленным ограничением попасть на собеседование можно будет уже только в следующем году», — сказала она.

Отказ от оформления виз в американском консульстве во Владивостоке, предположила представитель РТС, приведет к резкому снижению числа жителей Дальнего Востока и Приморья, выезжающих в США.

«Мало кто теперь захочет сначала лететь через всю страну в Москву за визой. Соответственно рейсы в США из Приморья будут летать полупустыми», — сказала Тюрина.

Посольство США в России объявило, что с 23 августа консульства США в РФ прекращают выдачу неиммиграционных виз. С 1 сентября все собеседования для получения таких виз будут проводиться в посольстве США в Москве. Такое решение, пояснили в посольстве США в России, было принято в ответ на требование РФ сократить численность американской дипмиссии до 455 человек.
Формально требование о сокращении американской дипмиссии было названо ответом на санкции США в отношении российских дипломатов, введенные в конце 2016 года предшественником Трампа в Белом доме Бараком Обамой.
США не раскрывают численность своей дипмиссии в России, однако власти РФ утверждают, что речь идет об увольнении более чем 700 человек.
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