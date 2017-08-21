США прекратят выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Все собеседования перенесут в Москву

Посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции.

С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве. С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ограничения сохранятся до тех пор, пока действует режим сокращения штата дипмиссии. Консульские сборы за визы будут действовать в течение года.

Собеседования для граждан Белоруссии будут перенесены в посольства в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

Консульства в российских регионах продолжат оказывать услуги только гражданам США.