Вышли последнего дипломата Померяйтесь силами с американскими санкциями: игра «Медузы»

Россия и США продолжают войну санкций: вслед за высылкой российских дипломатов (еще при Обаме) последовал очередной пакет ограничений (Трамп, вероятно, его подпишет); РФ в ответ отняла у американцев дачу в Москве и потребовала на две трети (!) сократить американскую дипмиссию. «Медуза» переосмыслила этот сюжет в виде игры: вы должны сделать так, чтобы последнее слово в споре с Америкой осталось за вами. Высылайте одного, двух или трех дипломатов — и ждите ответного шага. Ваша цель — стать последним в этой цепочке.