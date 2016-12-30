35 дипломатов, хакеры и две посольские дачи. Главное о новых санкциях США

29 декабря США объявили о новых санкциях против РФ, которые стали ответом на вмешательство в президентские выборы со стороны «российских хакеров». Под санкции попали Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Минобороны России, а также рядовые хакеры, обвиняемые в краже денег. Помимо этого США высылают 35 российских дипломатов и закрывают две дачи при посольстве. «Медуза» рассказывает главное о новых запретительных мерах против России.

Новые санкции стали прямым ответом на вмешательство в президентские выборы, в котором США обвиняют Россию. Для этого президенту Бараку Обаме даже пришлось изменять собственный указ 2015 года о противодействии кибератакам: теперь там есть новый пункт о вмешательстве в выборный процесс. Организатором атаки на выборы названо Главное разведывательное управление Минобороны России, ему якобы помогали ФСБ и три негосударственные организации. Все пять структур теперь в санкционном списке: их счета и собственность в США заморозят, контакты с ними для американских компаний будут запрещены.

Для ГРУ и ФСБ новые санкции вряд ли что-то изменят, поскольку спецслужбы официально не ведут дел в США или с американскими компаниями. Главный удар финансовые санкции, скорее всего, нанесут АНО «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», «Специальному технологическому центру» и ЦОР Security («Цифровое оружие и защита»), которые также перечислены в указе.

Списки персональных санкций также обновили. Туда попали начальник ГРУ Игорь Коробов и три его заместителя. Вместе с тем Минфин США впервые использовал упомянутый указ Обамы против хакеров в финансовой сфере. Запретительные меры ввели против Евгения Богачева и Алексея Белана, обоих с 2012 года разыскивает ФБР за взлом и хищение денег. За информацию о Богачеве предложена награда три миллиона долларов, за Белана — 100 тысяч. Всем этим людям теперь закрыт въезд в США, их активы, если таковые есть, будут заморожены.

США высылают 35 российских дипломатов за «деятельность, которая несовместима с их статусом». Такова официальная трактовка Госдепа США, хотя Обама в своем заявлении напрямую называет высылаемых сотрудников «разведчиками». Имена дипломатов не называются, им дали 72 часа, чтобы покинуть Штаты вместе с семьями. По информации «Интерфакса», внезапная высылка накануне Нового года привела к тому, что дипломаты не могут найти билетов в Москву. В Госдепе добавили, что дипломатические санкции стали в том числе ответом на притеснения со стороны России: ведомство рассказало о закрытии 28 учреждений для культурного обмена и образовательных программ, а также о помехах в строительстве нового здания генконсульства в Санкт-Петербурге и улучшении защиты уже имеющихся помещений.

В Нью-Йорке и Мэриленде закрыты два «места для отдыха», которые принадлежат России. Обама заявил, что эти поместья использовали для сбора разведданных. Как выяснил «Интерфакс», речь идет о так называемых посольских дачах. Одна из них находится на берегу Чесапикского залива, другая — в пригороде Нью-Йорка на Лонг-Айленде.

Found the Russian spy compound on Google Earth. It's marked "Russian Embassy's Country Retreat." pic.twitter.com/gAWiINNL6p — Josh Rogin (@joshrogin) December 29, 2016

Россия пообещала ответить на новые санкции по «принципу взаимности». По данным CNN, первой реакцией стало закрытие англо-американской школы в Москве, где учились дети дипломатов из разных стран. Охранник школы рассказал RNS, что сейчас все находятся в отпуске, а ему о закрытии учреждения ничего не известно. Помимо этого американским дипломатам закроют доступ в дом отдыха в Серебряном Бору.