Россия закрыла школу для детей американских дипломатов в Москве в ответ на санкции
Российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Об этом CNN рассказали неназванные американские чиновники.
Информация о закрытии школы поступила в ночь на 30 декабря после объявления о новых санкциях США против России в связи с кибератаками. Москва также запретила американцам посещать дом отдыха посольства США в Серебряном Бору.
Официально российские власти не сообщали о закрытии школы и дома отдыха.
Вечером 29 декабря президент США Барак Обама издал указ о применении против России санкций в связи с посягательством на кибербезопасность страны. Под санкции попало высшее руководство ГРУ, а также несколько юридических лиц: само ГРУ, ФСБ и три организации, которые, по данным США, оказывали им услуги.
Помимо этого санкции введены против Алексея Белана и Евгения Богачева — двух россиян, которых за различные преступления в сфере компьютерной безопасности разыскивает ФБР.
США также объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, им дали 72 часа, чтобы покинуть страну.
Москва уже пообещала, что в скором времени ответит на американские санкции.