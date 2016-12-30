Россия закрыла школу для детей американских дипломатов в Москве в ответ на санкции

Российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Об этом CNN рассказали неназванные американские чиновники.

Информация о закрытии школы поступила в ночь на 30 декабря после объявления о новых санкциях США против России в связи с кибератаками. Москва также запретила американцам посещать дом отдыха посольства США в Серебряном Бору.

Официально российские власти не сообщали о закрытии школы и дома отдыха.