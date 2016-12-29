Песков назвал необоснованными новые санкции США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, введеные США против РФ в связи с кибератаками, являются «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права».

По мнению Пескова, целью введения санкций было «окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения» и «нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации и нового президента США» Дональда Трампа.

Песков добавил, что Россия предпримет ответные шаги «в русле того направления, которое определит президент РФ» Владимир Путин.