Песков назвал необоснованными новые санкции США против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, введеные США против РФ в связи с кибератаками, являются «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права».
По мнению Пескова, целью введения санкций было «окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения» и «нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации и нового президента США» Дональда Трампа.
Песков добавил, что Россия предпримет ответные шаги «в русле того направления, которое определит президент РФ» Владимир Путин.
«Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях», — сказал Д. Песков журналистам, заметив, что «какой-то поспешности здесь нет».