Песков назвал необоснованными новые санкции США против России

Интерфакс
20:49, 29 декабря 2016
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, введеные США против РФ в связи с кибератаками, являются «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права».

По мнению Пескова, целью введения санкций было «окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения» и «нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации и нового президента США» Дональда Трампа.

Песков добавил, что Россия предпримет ответные шаги «в русле того направления, которое определит президент РФ» Владимир Путин.

«Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях», — сказал Д. Песков журналистам, заметив, что «какой-то поспешности здесь нет».

Интерфакс
29 декабря США ввели против РФ санкции в связи с кибератаками, предположительно организованными российскими спецслужбами с целью повлиять на исход выборов президента США. Россия эти обвинения категорически отвергает.
Экономические санкции были введены против руководства ГРУ и двоих российских хакеров, а также в отношении самого ГРУ, ФСБ и трех российских компаний. 35 дипломатов были объявлены персонами нон грата и должны покинуть США.

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