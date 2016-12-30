Путин решил не высылать американских дипломатов

Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на санкции со стороны США. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

Глава страны подчеркнул, что у России «есть все основания для адекватного ответа», но Москва, по словам Путина, не будет «опускаться до уровня „кухонной“, безответственной дипломатии».

Путин добавил, что сожалеет о решении президента США Барака Обамы закончить «свою работу подобным образом». Дальнейшие отношения Россия будет выстраивать с администрацией избранного президента Дональда Трампа.