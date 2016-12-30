Путин решил не высылать американских дипломатов
Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на санкции со стороны США. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина.
Глава страны подчеркнул, что у России «есть все основания для адекватного ответа», но Москва, по словам Путина, не будет «опускаться до уровня „кухонной“, безответственной дипломатии».
Путин добавил, что сожалеет о решении президента США Барака Обамы закончить «свою работу подобным образом». Дальнейшие отношения Россия будет выстраивать с администрацией избранного президента Дональда Трампа.
Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.