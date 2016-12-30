МИД предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов

Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции в связи с кибератаками выслать 35 американских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Согласно предложению Лаврова, необходимо выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Их имена Лавров не назвал.

Помимо этого, МИД предлагает запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.