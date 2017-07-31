755 в ответ на 35 Путин объявил о резком сокращении дипмиссии США в России

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 июля объявил, что в качестве ответа на ужесточение антироссийских санкций число сотрудников американской дипломатической миссии в России будет сокращено на 755 человек. Речь идет не только о высылке американских дипломатов, но и об увольнении различных российских специалистов, работающих в американском посольстве и консульствах. Это крупнейший акт подобного рода в истории дипломатических отношении России и США — если не считать закрытия американской дипмиссии после Октябрьской революции 1917 года.

МИД России впервые предупредил о возможном сокращении числа американских дипломатов, работающих в РФ, 14 июля. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что под прикрытием дипломатических работников в России действует «слишком много американских шпионов». Как отмечает Reuters, речь о высылке американских дипломатов зашла в связи с тем, что США отказывались вернуть России право пользования двумя посольскими дачами, закрытыми в декабре 2016 года.

Дачи были закрыты по распоряжению Барака Обамы в качестве ответной меры на действия хакеров, вмешавшихся в американские выборы — как утверждается, с санкции Кремля (в России обвинения во вмешательстве в выборы отвергают). МИД предлагал Владимиру Путину выслать в ответ 35 американских дипломатов, но тот отказался, заявив, что Россия будет строить дальнейшие отношения не с Обамой, который ввел санкции, а с администрацией уже избранного на тот момент Дональда Трампа.

Точное число сотрудников американской дипмиссии, которые не смогут работать в России, назвал Владимир Путин. В интервью телеведущему Владимиру Соловьеву 30 июля он заявил, что американская сторона «предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений». По словам Путина, такая мера должна оказаться «вполне чувствительной» для работы дипломатического ведомства США.

«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, — объяснил президент. — Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро». При этом Путин добавил, что вводить какие-либо дополнительные ограничения в отношении Вашингтона Москва пока не собирается. «Мы можем рассмотреть и другие варианты ответов, — заявил он, — но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против».

О том, что число американских дипломатов будет доведено до 455, было объявлено 28 июля — после того, как Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ. Число 455 было выбрано исходя из количества российских дипломатов, работающих в США — после высылки число сотрудников в посольствах обеих стран должно сравняться. Тогда же было объявлено, что Россия с 1 августа «приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору».

МИД объявил об этих мерах до того, как законопроект подписал Дональд Трамп (на момент написания заметки документ еще не был подписан) — то есть высылка американцев стала ответом на санкции, введенные в декабре 2016 года, а не на ужесточение санкций, одобренное Конгрессом в июле.

В США решение о высылке американских дипломатов назвали актом эскалации. Фактически, речь идет о сокращении 755 человек в ответ на высылку 35 россиян из США. Численность американской дипмиссии в России сократится на 62%. Как пишет The Washington Post, сокращения затронут сотрудников американского посольства в Москве, а также консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Газета отмечает также, что большая часть из 1200 сотрудников миссии — не американские дипломаты, а различные специалисты, нанятые в России: строители, переводчики, водители и так далее. Точное число американцев, которым придется покинуть Россию, пока не называлось.

В Белом доме пока не объявили о возможных мерах в ответ на решение России. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол предположил, что в результате резкого сокращения числа сотрудников сильно увеличится время ожидания американских виз для россиян.