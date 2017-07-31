755 в ответ на 35 Путин объявил о резком сокращении дипмиссии США в России
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 июля объявил, что в качестве ответа на ужесточение антироссийских санкций число сотрудников американской дипломатической миссии в России будет сокращено на 755 человек. Речь идет не только о высылке американских дипломатов, но и об увольнении различных российских специалистов, работающих в американском посольстве и консульствах. Это крупнейший акт подобного рода в истории дипломатических отношении России и США — если не считать закрытия американской дипмиссии после Октябрьской революции 1917 года.
МИД России впервые предупредил о возможном сокращении числа американских дипломатов, работающих в РФ, 14 июля. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что под прикрытием дипломатических работников в России действует «слишком много американских шпионов». Как отмечает Reuters, речь о высылке американских дипломатов зашла в связи с тем, что США отказывались вернуть России право пользования двумя посольскими дачами, закрытыми в декабре 2016 года.
Дачи были закрыты по распоряжению Барака Обамы в качестве ответной меры на действия хакеров, вмешавшихся в американские выборы — как утверждается, с санкции Кремля (в России обвинения во вмешательстве в выборы отвергают). МИД предлагал Владимиру Путину выслать в ответ 35 американских дипломатов, но тот отказался, заявив, что Россия будет строить дальнейшие отношения не с Обамой, который ввел санкции, а с администрацией уже избранного на тот момент Дональда Трампа.
Точное число сотрудников американской дипмиссии, которые не смогут работать в России, назвал Владимир Путин. В интервью телеведущему Владимиру Соловьеву 30 июля он заявил, что американская сторона «предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений». По словам Путина, такая мера должна оказаться «вполне чувствительной» для работы дипломатического ведомства США.
«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, — объяснил президент. — Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро». При этом Путин добавил, что вводить какие-либо дополнительные ограничения в отношении Вашингтона Москва пока не собирается. «Мы можем рассмотреть и другие варианты ответов, — заявил он, — но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против».
О том, что число американских дипломатов будет доведено до 455, было объявлено 28 июля — после того, как Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ. Число 455 было выбрано исходя из количества российских дипломатов, работающих в США — после высылки число сотрудников в посольствах обеих стран должно сравняться. Тогда же было объявлено, что Россия с 1 августа «приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору».
МИД объявил об этих мерах до того, как законопроект подписал Дональд Трамп (на момент написания заметки документ еще не был подписан) — то есть высылка американцев стала ответом на санкции, введенные в декабре 2016 года, а не на ужесточение санкций, одобренное Конгрессом в июле.
В США решение о высылке американских дипломатов назвали актом эскалации. Фактически, речь идет о сокращении 755 человек в ответ на высылку 35 россиян из США. Численность американской дипмиссии в России сократится на 62%. Как пишет The Washington Post, сокращения затронут сотрудников американского посольства в Москве, а также консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Газета отмечает также, что большая часть из 1200 сотрудников миссии — не американские дипломаты, а различные специалисты, нанятые в России: строители, переводчики, водители и так далее. Точное число американцев, которым придется покинуть Россию, пока не называлось.
В Белом доме пока не объявили о возможных мерах в ответ на решение России. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол предположил, что в результате резкого сокращения числа сотрудников сильно увеличится время ожидания американских виз для россиян.
If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS— Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017