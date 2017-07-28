Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Что делать Трампу?

27 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект об ужесточении санкций против России. Его поддержали 98 сенаторов при двух голосах против. В Палате представителей США за законопроект ранее проголосовали 419 конгрессменов при трех голосах против. Теперь документ отправится на подпись к Дональду Трампу. В Белом доме заявили, что президент еще не решил, подпишет его или наложит вето — в одном случае он рискует конфликтом с законодательной властью, в другом — резким ухудшением отношений с Россией.

Что именно принял Конгресс?

Законопроект, одобренный в Сенате 27 июля, посвящен «противодействию противникам Америки посредством санкций». В документе прописано ужесточение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. В частности, законопроект предусматривает расширение ограничений на сотрудничество с российскими компаниями энергетического сектора. Кроме того, в законопроекте прописано, что президент США не может отменить или ослабить санкции в отношении России без согласования с Конгрессом.

Подпишет ли Трамп законопроект?

Это неизвестно. Накануне голосования в Палате представителей в администрации делали на этот счет противоречивые заявления. Так, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби-Сандерс утверждала, что Трамп поддерживает законопроект и готов подписать его. При этом директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи (формально он занимает более высокую должность, чем Хакаби-Сандерс) говорил, что решение еще не принято. 27 июля Скарамуччи заявил, что президент может наложить на законопроект вето и затем предложить «даже более крутые меры против русских».

Что произойдет, если Трамп откажется подписать законопроект?

В этом случае Конгресс сможет преодолеть президентское вето, что в случае с законом о санкциях не составит большого труда. Для отмены вето необходимы голоса двух третей членов обеих палат, при этом законопроект в Сенате был принят большинством в 98 голосов из 100, в Палате представителей — 419 из 435. Кроме того, для Трампа отказ подписать законопроект, получивший столь явную поддержку обеих партий в Конгрессе, будет означать прямую конфронтацию с законодателями, в том числе с его соратниками-республиканцами. При условии, что в Конгрессе сейчас проводят расследование связей окружения Трампа с Россией, отказ ужесточить антироссийские санкции может быть воспринят в США как подтверждение этих обвинений.

Что произойдет, если Трамп согласится?

Главным следствием станет резкое ухудшение отношений с Россией, обещание улучшить которые были одним из ключевых внешнеполитических пунктов предвыборной кампании Трампа. 27 июля Владимир Путин раскритиковал решение Конгресса об ужесточении санкций, обвинил американских законодателей в хамском поведении и нарушении принципов международного права и пообещал «в какой-то момент» ответить на антироссийские санкции. 28 июля, еще не дожидаясь решения Дональда Трампа, МИД РФ потребовал от США сократить число дипломатов, работающих в России, и лишил американское посольство дачи в Серебряном бору.