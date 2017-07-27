Путин пообещал «в какой-то момент» ответить на американские санкции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России «в какой-то момент» придется ответить на санкции со стороны США.

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — сказал он.

Каким именно будет ответ России, по словам Путина, зависит от окончательного варианта закона о санкциях, который сейчас рассматривается в Конгрессе США.