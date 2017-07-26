Палата представителей США проголосовала за новые санкции против России

Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России и Ирана, проект которых был согласован в июле.

Законопроектом, в частности, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

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