Палата представителей США проголосовала за новые санкции против России
Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России и Ирана, проект которых был согласован в июле.
Законопроектом, в частности, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.
Новость дополняется.
С 2014 года США приняли несколько пакетов санкций против России. Они были связаны с присоединением Крыма, войной на Украине и предполагаемым вмешательством России в выборы президента в 2016 году.
Президент США Дональд Трамп, находящийся у власти с 2017 года, неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Его оппоненты также подозревают его и его окружение в связях с Россией.