Палата представителей рассмотрит билль, который запретит президенту США снимать санкции с России без одобрения Конгресса

Члены Конгресса США согласовали законопроект об усилении санкций против России и Ирана, сообщил член Палаты представителей, демократ Стени Хойер.

По его словам, законопроект согласован между республиканцами и демократами в обеих палатах. Его рассмотрение назначено на вторник, 25 июля.

Одно из главных нововведений, предлагаемых законопроектом, — запрет президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

Среди этих санкций в документе отдельно упомянуты дипломатические дачи, которые были изъяты из пользования посольства РФ в декабре 2016 года и возвращения которых требует Москва.

«Рад, что обе партии в Палате представителей и в Сенате пришли к договоренности по проекту санкций, которые привлекут к ответственности Россию и Иран за их дестабилизирующие действия по всему миру», — заявил Хойер.

Законопроект основан на билле, который был принят Сенатом в июне 2017 года, но был заблокирваон из-за юридических формальностей — его оппоненты заявили, что документ должен был быть сперва рассмотрен в Палате представителей.