Белый дом: Трамп может заблокировать новые санкции и предложить «даже более крутые меры против русских»

Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России, принятый Конгрессом, а может ветировать его и предложить «даже более крутые меры против русских». Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в интервью CNN.

Новые санкции против России Палата представителей Конгресса США приняла 25 июля. Этот законопроект еще не рассмотрен в Сенате. Только в случае одобрения в верхней палате он поступит на подпись к Дональду Трампу.

Законопроект, прежде всего, запрещает президенту США менять санкционную политику в отношении России без согласия Конгресса. Новые санкции также накладывают дополнительные ограничения на сотрудничество американских компаний и граждан с российскими энергетическими компаниями.

С 2014 года США поэтапно ввели целый пакет санкций в связи с присоединением Крыма к России.