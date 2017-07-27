Белый дом: Трамп может заблокировать новые санкции и предложить «даже более крутые меры против русских»

CNN
12:41, 27 июля 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России, принятый Конгрессом, а может ветировать его и предложить «даже более крутые меры против русских». Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в интервью CNN.

Новые санкции против России Палата представителей Конгресса США приняла 25 июля. Этот законопроект еще не рассмотрен в Сенате. Только в случае одобрения в верхней палате он поступит на подпись к Дональду Трампу.
Законопроект, прежде всего, запрещает президенту США менять санкционную политику в отношении России без согласия Конгресса. Новые санкции также накладывают дополнительные ограничения на сотрудничество американских компаний и граждан с российскими энергетическими компаниями.
С 2014 года США поэтапно ввели целый пакет санкций в связи с присоединением Крыма к России.
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