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Почему США сокращают персонал посольства и откладывают выдачу виз. Версия МИДа России

Meduza
13:26, 28 августа 2017

В интервью «Дождю» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы сами решили сократить персонал в российском посольстве и консульствах. Москва, по словам Захаровой, только «предложила» сократить персонал. В заявлении МИД России о сокращении персонала тоже используется обращение «предлагаем», но затем однозначно сказано, что количество сотрудников дипмиссии США уменьшится.


Фото в анонсе: Екатерина Чеснокова / Sputnik / Scanpix / LETA

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