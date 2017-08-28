Почему США сокращают персонал посольства и откладывают выдачу виз. Версия МИДа России
Meduza
13:26, 28 августа 2017
В интервью «Дождю» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы сами решили сократить персонал в российском посольстве и консульствах. Москва, по словам Захаровой, только «предложила» сократить персонал. В заявлении МИД России о сокращении персонала тоже используется обращение «предлагаем», но затем однозначно сказано, что количество сотрудников дипмиссии США уменьшится.
Фото в анонсе: Екатерина Чеснокова / Sputnik / Scanpix / LETA