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«Коммерсант FM»: В телефонном разговоре Джозеф Байден предложил Владимиру Путину встретиться в обозримой перспективе. Есть ли в Кремле понимание, где и когда такая встреча может состояться?

Дмитрий Песков: Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам.

«Коммерсант FM»: Учитывая состояние отношений с США, о чем Путин мог бы поговорить с Байденом? В сообщении по итогам разговора упоминалось, что Байден готов обсуждать стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, ядерную программу Ирана, Афганистан, климат. Какие еще вопросы должны затрагиваться, по мнению Кремля? Или это все, о чем можно договариваться?

Дмитрий Песков: Ну, безусловно, двусторонние отношения важны. Важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимные интересы и в обсуждении которых стороны заинтересованы.

«Коммерсант FM»: Ситуацию на юго-востоке Украины стороны планируют обсуждать?

Дмитрий Песков: Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения. Понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Так ставить вопросы пока преждевременно.

«Комсомольская правда»: А будет ли Кремль ставить по дипломатическим каналам вопрос о том, чтобы господин Байден извинился за свои слова? И что нужно для того, чтобы Владимир Путин мог бы, наверное, переформулировать свою дворовую присказку «Кто как обзывается, тот так и называется»?

Дмитрий Песков: Я оставлю без комментария этот вопрос.

УНИАН: А главы двух государств пришли к какому-то пониманию в части необходимой деэскалации на границах с Украиной?

Дмитрий Песков: Собственно, все обеспокоенности кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными. И на территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий.

Bloomberg: Можно сказать, что Путин уже принял это приглашение или пока еще неизвестен его ответ?

Дмитрий Песков: Я только что ответил на этот вопрос, что это новое предложение, оно будет прорабатываться и изучаться.

Bloomberg: А тема Навального поднималась?

Дмитрий Песков: Тема Навального, по-моему, нет, нет, не затрагивалась.

РИА Новости: А каким был в целом тон разговора? Как можно его охарактеризовать?

Дмитрий Песков: Деловой.

РИА Новости: Он короткий был или продолжительный?

Дмитрий Песков: Ну, наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени.

РИА Новости: И какое у вас впечатление от обсуждения темы Украины? Как вы считаете, это послужит деэскалации напряженности там? Почувствовали ли вы, какой настрой Вашингтона на эту тему?

Дмитрий Песков: Не понял вопроса. Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев, побудить украинцев отказаться от провокационных действий.

РИА Новости: По вашим ощущениям, будет ли он использовать это влияние или сохранит нейтралитет?

Дмитрий Песков: Это вопрос не к нам.