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Бензовозы проезжают мимо резервуаров для хранения топлива компании Colonial Pipeline. США, штат Джорджия, 10 мая 2021 года
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Восток США остался без половины поставок бензина из-за связанной с Россией хакерской группировки Американцы панически скупают топливо на заправках — и только усугубляют проблему

Источник: Meduza
Бензовозы проезжают мимо резервуаров для хранения топлива компании Colonial Pipeline. США, штат Джорджия, 10 мая 2021 года
Бензовозы проезжают мимо резервуаров для хранения топлива компании Colonial Pipeline. США, штат Джорджия, 10 мая 2021 года
John Spink / The Atlanta Journal-Constitution / TNS / ZUMA Wire / Scanpix / LETA

Восток США лишился почти половины поставок топлива из-за одной программы-вымогателя. Вероятно, ее создали в России

7 мая компания Colonial Pipeline — оператор трубопровода протяженностью более 8800 километров, через который поставляется 45% бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов на Восточное побережье США — признала, что подверглась кибератаке.

Атакующие использовали так называемые программы-вымогатели, которые блокируют компьютерные системы и требуют от жертвы взлома плату за их разблокировку. Компания была вынуждена приостановить подачу топлива по трубопроводу — несмотря на то, что злоумышленники не проникли в жизненно важные системы, непосредственно управляющие его работой.

10 мая ФБР сообщило, что за атакой на Colonial Pipeline стоит организация, известная как DarkSide — хакерская группировка, которая, по мнению западных исследователей в области кибербезопасности, скорее всего, базируется в Восточной Европе — возможно, в России, отмечает The Wall Street Journal. Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника администрации США в сфере кибербезопасности, выходцами из России могут быть и сами хакеры. Помимо прочего, вредоносный софт DarkSide написан так, что не позволяет атаковать сети, в которых используют кириллицу, отмечает The Washington Post.

Президент США Джо Байден отметил, что сами российские власти, судя по всему, не участвовали в атаке, однако раскритиковал Москву за терпимость к хакерским группировкам, работающим на российской территории. «Пока у нашей разведки нет доказательств того, что Россия замешана, — сказал Байден. — Хотя есть некоторые свидетельства, что вымогатели находятся в России. На них [российских властях] лежит определенная ответственность, чтобы разобраться с этим».

Почему хакерам хорошо в России

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Почему хакерам хорошо в России

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Сама группировка опубликовала в даркнете заявление, в котором отвергла связи с властями какого-либо государства. «Мы аполитичны, мы не участвуем в геополитике, — говорилось в сообщении. — Наша цель — зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества». Какую сумму выкупа хакеры потребовали от оператора трубопровода, в заявлении не уточнялось.

Более того, группировка намекнула, что не участвовала в атаке непосредственно и переложила ответственность за нее на некое аффилированное лицо, отмечает WSJ. Советник президента США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер подтвердила журналистам, что для атаки использовался вариант программы-вымогателя, используемый в качестве своеобразной франшизы — преступные группы могут приобрести ее у хакеров для проведения атаки, а затем поделиться с ними выручкой. «Это новый и очень тревожный вариант, — сказала Нойбергер. — Он нас особенно беспокоит».

В Colonial Pipeline и в администрации президента США не стали раскрывать, вел ли оператор трубопровода какие-либо переговоры с DarkSide, однако компания заявила, что уже начала возвращать сегменты трубопровода в строй и надеется восстановить его работоспособность к концу текущей недели.

Цены на бензин начали расти, а заправки сообщают о дефиците топлива. Однако его основная причина — сами потребители

Остановка работы трубопровода уже привела к перебоям поставок бензина жителям восточного побережья США. 10 мая федеральные власти и власти четырех восточных штатов воспользовались чрезвычайными полномочиями, чтобы обеспечить американцев топливом. Это, в частности, позволило приостановить действие некоторых правил транспортировки топлива, среди которых — ограничения по размеру и весу транспортных средств, которые могут его перевозить. Однако министр энергетики США Дженнифер Гранхольм признала, что юго-восток страны может ожидать «кризис», на преодоление которого уйдет несколько дней. «У нас есть бензин, — сказала она во время брифинга в Белом доме. — Нам просто нужно доставить его в нужные места. Поэтому я думаю, что следующие пара дней будут сложными».

Цены на бензин уже начали расти: по данным Американской автомобильной ассоциации, на которые ссылается The Washington Post, 11 мая средняя цена галлона бензина в США составила 2,98 доллара, повысившись на 8 центов за неделю и достигнув максимального значения с ноября 2014 года.

В результате многие американцы начали скупать бензин впрок, запасаясь им на случай дальнейших перебоев с поставками топлива.

Согласно данным системы отслеживания цен и наличия топлива GasBuddy, на которые ссылается WSJ, 11 мая спрос на бензин в США вырос примерно на 20% по сравнению с тем же днем ​​неделей ранее. А в пяти юго-восточных штатах — Джорджии, Флориде, Южной Каролине, Северной Каролине и Вирджинии — спрос подскочил сразу на 40%. В результате к 12 мая топливо закончилось на 7,7% заправок в Вирджинии, 8,5% в Северной Каролине и 6% в Джорджии.

Служба информации о ценах на нефть агентства S&P оценила количество заправочных станций на востоке страны, испытывающих дефицит топлива, более чем в тысячу. «Во многом это связано с тем, что они [заправки] продают в три или в четыре раза больше бензина, чем обычно, потому что люди действительно паникуют, — сказал WSJ аналитик S&P Том Клоза — Это становится самоисполняющимся пророчеством».

Местные власти уже призвали население пострадавших штатов отказаться от панических закупок бензина. «Вам не нужно идти и заправлять каждую имеющуюся у вас пятилитровую канистру», — заявил, в частности, губернатор Джорджии Брайан Кемп, пообещав, что ситуация скоро разрешится. 

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