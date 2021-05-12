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Бензовозы проезжают мимо резервуаров для хранения топлива компании Colonial Pipeline. США, штат Джорджия, 10 мая 2021 года John Spink / The Atlanta Journal-Constitution / TNS / ZUMA Wire / Scanpix / LETA

Восток США лишился почти половины поставок топлива из-за одной программы-вымогателя. Вероятно, ее создали в России

7 мая компания Colonial Pipeline — оператор трубопровода протяженностью более 8800 километров, через который поставляется 45% бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов на Восточное побережье США — признала, что подверглась кибератаке.

Атакующие использовали так называемые программы-вымогатели, которые блокируют компьютерные системы и требуют от жертвы взлома плату за их разблокировку. Компания была вынуждена приостановить подачу топлива по трубопроводу — несмотря на то, что злоумышленники не проникли в жизненно важные системы, непосредственно управляющие его работой.

10 мая ФБР сообщило, что за атакой на Colonial Pipeline стоит организация, известная как DarkSide — хакерская группировка, которая, по мнению западных исследователей в области кибербезопасности, скорее всего, базируется в Восточной Европе — возможно, в России, отмечает The Wall Street Journal. Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника администрации США в сфере кибербезопасности, выходцами из России могут быть и сами хакеры. Помимо прочего, вредоносный софт DarkSide написан так, что не позволяет атаковать сети, в которых используют кириллицу, отмечает The Washington Post.

Президент США Джо Байден отметил, что сами российские власти, судя по всему, не участвовали в атаке, однако раскритиковал Москву за терпимость к хакерским группировкам, работающим на российской территории. «Пока у нашей разведки нет доказательств того, что Россия замешана, — сказал Байден. — Хотя есть некоторые свидетельства, что вымогатели находятся в России. На них [российских властях] лежит определенная ответственность, чтобы разобраться с этим».

Почему хакерам хорошо в России

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Почему хакерам хорошо в России

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Сама группировка опубликовала в даркнете заявление, в котором отвергла связи с властями какого-либо государства. «Мы аполитичны, мы не участвуем в геополитике, — говорилось в сообщении. — Наша цель — зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества». Какую сумму выкупа хакеры потребовали от оператора трубопровода, в заявлении не уточнялось.

Более того, группировка намекнула, что не участвовала в атаке непосредственно и переложила ответственность за нее на некое аффилированное лицо, отмечает WSJ. Советник президента США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер подтвердила журналистам, что для атаки использовался вариант программы-вымогателя, используемый в качестве своеобразной франшизы — преступные группы могут приобрести ее у хакеров для проведения атаки, а затем поделиться с ними выручкой. «Это новый и очень тревожный вариант, — сказала Нойбергер. — Он нас особенно беспокоит».

В Colonial Pipeline и в администрации президента США не стали раскрывать, вел ли оператор трубопровода какие-либо переговоры с DarkSide, однако компания заявила, что уже начала возвращать сегменты трубопровода в строй и надеется восстановить его работоспособность к концу текущей недели.

Цены на бензин начали расти, а заправки сообщают о дефиците топлива. Однако его основная причина — сами потребители

Остановка работы трубопровода уже привела к перебоям поставок бензина жителям восточного побережья США. 10 мая федеральные власти и власти четырех восточных штатов воспользовались чрезвычайными полномочиями, чтобы обеспечить американцев топливом. Это, в частности, позволило приостановить действие некоторых правил транспортировки топлива, среди которых — ограничения по размеру и весу транспортных средств, которые могут его перевозить. Однако министр энергетики США Дженнифер Гранхольм признала, что юго-восток страны может ожидать «кризис», на преодоление которого уйдет несколько дней. «У нас есть бензин, — сказала она во время брифинга в Белом доме. — Нам просто нужно доставить его в нужные места. Поэтому я думаю, что следующие пара дней будут сложными».

Цены на бензин уже начали расти: по данным Американской автомобильной ассоциации, на которые ссылается The Washington Post, 11 мая средняя цена бензина в США составила 2,98 доллара, повысившись на 8 центов за неделю и достигнув максимального значения с ноября 2014 года.

В результате многие американцы начали скупать бензин впрок, запасаясь им на случай дальнейших перебоев с поставками топлива.

Согласно данным системы отслеживания цен и наличия топлива GasBuddy, на которые ссылается WSJ, 11 мая спрос на бензин в США вырос примерно на 20% по сравнению с тем же днем ​​неделей ранее. А в пяти юго-восточных штатах — Джорджии, Флориде, Южной Каролине, Северной Каролине и Вирджинии — спрос подскочил сразу на 40%. В результате к 12 мая топливо закончилось на 7,7% заправок в Вирджинии, 8,5% в Северной Каролине и 6% в Джорджии.

Служба информации о ценах на нефть агентства S&P оценила количество заправочных станций на востоке страны, испытывающих дефицит топлива, более чем в тысячу. «Во многом это связано с тем, что они [заправки] продают в три или в четыре раза больше бензина, чем обычно, потому что люди действительно паникуют, — сказал WSJ аналитик S&P Том Клоза — Это становится самоисполняющимся пророчеством».

Местные власти уже призвали население пострадавших штатов отказаться от панических закупок бензина. «Вам не нужно идти и заправлять каждую имеющуюся у вас пятилитровую канистру», — заявил, в частности, губернатор Джорджии Брайан Кемп, пообещав, что ситуация скоро разрешится.

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