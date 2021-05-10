В кибератаке на американский трубопровод Colonial Pipeline заподозрили российских хакеров

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Хакерская группировка DarkSide ответственна за кибератаку, парализовавшую работу трубопровода американской компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает Associated Press.

Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника администрации США в сфере кибербезопасности, подозреваемые хакеры могут быть выходцами из России.

Кибератака на компанию Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья США, произошла 7 мая. В ее компьютерную систему внедрился вирус-вымогатель. При этом хакеры украли около 100 гигабайтов данных, пишет Bloomberg. Работа трубопровода до сих пор не восстановлена.

Источники американских СМИ, знакомые с ходом расследования инцидента, рассказали, что хакерская группировка DarkSide занимается вымогательством денежных средств с августа 2020 года. Она не устраивает кибератаки на постсоветском пространстве. Также хакеры из DarkSide утверждают, что не атакуют больницы и учебные заведения, а часть доходов от кибератак передают на благотворительность.

Из-за кибератаки в Белом доме создана межведомственная комиссия, которая занимается вопросом предотвращения перебоев поставок горючего в стране.

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