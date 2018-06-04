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«Вы бы доверили Горбачеву свой бумажник?» Фрагмент документального фильма «Шоу Рейгана» — о встрече глав США и СССР в Рейкьявике
Meduza
12:19, 4 июня 2018
4 июня на фестивале Beat покажут документальный фильм «Шоу Рейгана». На основе огромного видеоархива Белого дома картина подробно рассказывает об одном из ключевых эпизодов современной истории — когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, и Рональд Рейган, прежде называвший Советский Союз «империей зла», решился на переговоры о ядерном разоружении с новым генсеком ЦК КПСС. «Шоу Рейгана» — это одновременно исследование о политической харизме, взгляд изнутри на работу самых влиятельных людей мира и важное напоминание о том, что Россия и Америка когда-то пытались дружить. «Медуза» представляет фрагмент фильма, рассказывающий о саммите Рейгана и Горбачева в Рейкьявике в 1986 году.
«Шоу Рейгана» покажут на Beat Film Festival 4 июня в московском кинотеатре «Октябрь» в 20.00. После сеанса редактор «Медузы» Александр Горбачев обсудит старую и новую холодную войну с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым, московским корреспондентом журнала The Economist Ноа Снейдером и экспертом по гонке вооружений, консультантом ПИР-центра Андреем Баклицким.
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