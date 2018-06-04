4 июня на фестивале Beat покажут документальный фильм «Шоу Рейгана». На основе огромного видеоархива Белого дома картина подробно рассказывает об одном из ключевых эпизодов современной истории — когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, и Рональд Рейган, прежде называвший Советский Союз «империей зла», решился на переговоры о ядерном разоружении с новым генсеком ЦК КПСС. «Шоу Рейгана» — это одновременно исследование о политической харизме, взгляд изнутри на работу самых влиятельных людей мира и важное напоминание о том, что Россия и Америка когда-то пытались дружить. «Медуза» представляет фрагмент фильма, рассказывающий о саммите Рейгана и Горбачева в Рейкьявике в 1986 году.