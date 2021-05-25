Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что лидеры двух стран «обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России».

Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента избрания последнего президентом США. В последний раз политики встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером, а Байден — вице-президентом.

В марте Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Спустя сутки Путин ответил дразнилкой «кто обзывается, тот сам так и называется».

Двусторонняя встреча Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом проходила единственный раз — в 2018 году в Хельсинки.

Подготовка к встрече Путина и Байдена

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