«Я привык к нападкам со всех сторон». Путин ответил на вопрос журналиста NBC, «убийца» ли он

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Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с американским президентом Джо Байденом дал 90-минутное интервью телеканалу NBC News.

В ходе разговора корреспондент NBC Кейр Симмонс спросил у Путина, «убийца» ли он. Так он напомнил о мартовском интервью Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он российского президента убийцей.

Путин в ответ на вопрос об «убийце» рассмеялся и сказал: «Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет».

In NBC News Exclusive, Putin Responds To Biden Calling Him A «Killer» NBC News

Журналист NBC News перечислил имена известных людей, убитых в России за последние годы: Сергея Магнитского, Анны Политковской, Бориса Немцова, Михаила Лесина. «Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение», — ответил ему Путин. «Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении», — заявил президент РФ.

Путин особо отметил бывшего министра по делам печати и телерадиовещания Михаила Лесина, умершего в США при странных обстоятельствах, назвав его достойным человеком, который ему нравился.

Фрагмент интервью был показан вечером в пятницу, 11 июня. Остальную часть разговора Путина с журналистом NBC News планируется показать в понедельник, 14 июня.

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