Егор Алеев / ТАСС / Scanpix / LETA

17 марта президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. Об этом он сказал в ходе интервью с журналистом телеканала ABC Джорджем Стефанополусом. На вопрос, считает ли он Путина убийцей, президент ответил: «Ага, да». Также в интервью Байден заявил, что Путина будут ждать последствия, если окажется, что Россия (ожидается, что США введут санкции из-за этого на следующей неделе). При этом Байден отметил, что США готовы продолжать сотрудничество с Россией в сферах, где у стран есть общие интересы, например, по вопросу ядерного разоружения.

Интервью Байдена. Коротко

Байден назвал Путина убийцей и пригрозил ему расплатой за «вмешательство в выборы» Краткий пересказ интервью президента США телеканалу ABC

Интервью Байдена. Коротко

Байден назвал Путина убийцей и пригрозил ему расплатой за «вмешательство в выборы» Краткий пересказ интервью президента США телеканалу ABC

После заявления Байдена США объявили о против России из-за отравления политика Алексея Навального. Министерство торговли США сообщило, что с 18 марта ограничит экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с национальной безопасностью, в первую очередь вооружения. Так США хотят помешать России получить доступ к американским технологиям двойного назначения, которые «могут быть использованы для злонамеренной деятельности России в области химического оружия».

Первой заметной ответной реакцией России стал вызов в Москву посла РФ в Вашингтоне. МИД России вызвал посла Анатолия Антонова для консультаций, чтобы «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». В заявлении МИДа сказано, что Россия хочет оценить первые месяцы работы команды Джо Байдена, а также «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».

В посольстве РФ в США заявили, что отношения России и США находятся в кризисе из-за «целенаправленной политики Вашингтона», который несколько лет «заводил двустороннее взаимодействие в тупик». В российском представительстве добавили, что «отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения». В посольстве добавили, что Анатолий Антонов вылетит в Москву 20 марта.

Вызов посла для консультаций — редкое явление. «Такого я не припомню», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Бывший посол России в Саудовской Аравии, замглавы Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов сказал РБК, что это дипломатический демарш, он призван показать, «что политика данного государства, высказывания высших должностных лиц не соответствуют той планке отношений, с которой мы подходим». Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что вызов посла — не последняя реакция России, «если не последует разъяснений и извинений с американской стороны».

Российские политики назвали высказывания Джо Байдена «политическим маразмом», «истерикой от бессилия» и «агонией». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что «мерзкое и бессовестное» заявление Байдена — «это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», а также «крайняя степень агрессии от бессилия». Высказывание Турчака в своем телеграме опубликовала «Единая Россия», сопроводив тегом #байденголовногомозга.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что слова Байдена «находятся вне здравого смысла» и оскорбляют россиян. «Говорить так о нашем главе государства никому не позволено», — подчеркнул Володин. Он назвал действия США против России «истерикой от бессилия».

Депутат Госдумы от «Единой России», глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что даже в самые острые периоды холодной войны никто из западных лидеров не опускался «до уровня бранной риторики». «Ощущение такое, будто Байден — сошел с ума. Это — агония», — сказал Хинштейн.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в свою очередь заявил, что у российских властей есть «неопровержимые доказательства прямого вмешательства США» в выборы в России. Депутат утверждает, что американские политтехнологи и неправительственные организации подготовили инструкции по влиянию на избирательные кампании в России, призванные продвигать «агентов влияния». Пискарёв намерен передать эти данные послу России в Вашингтоне.

Белый дом пообещал прямолинейно действовать в отношениях с Россией, в том числе в областях, где есть вопросы, вызывающие обеспокоенность. Об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель администрации президента США Джен Псаки. По ее словам, новая американская администрация будет придерживаться другого подхода в отношениях с Россией, который будет отличаться от действий администрации Дональда Трампа. «Мы не будем смотреть в другую сторону, как мы это видели в последние четыре года, и мы будем давить на них (на Россию) за их действия», — сказала Псаки. Она подчеркнула, что США готовы сотрудничать с Россией в сферах, где у стран есть общий интерес, например, в вопросе ограничения наступательных вооружений. Представитель Белого дома не стала отвечать на вопрос журналистов о том, буквально или метафорически говорил Байден, когда сказал, что считает Путина убийцей.

После заявления Джо Байдена курс российского рубля упал, а фондовый рынок просел до минимума за три месяца. В ходе торгов 17 марта доллар достиг отметки 74 рубля за доллар, а евро — 88 рублей. На открытии торгов 18 марта доллар стоил 73,6 рубля, а евро — 88,02 рубля. Индекс Мосбиржи 17 марта завершил торговую сессию снижением на 2,28%, до 3507,91 пункта, в ходе торгов опускаясь ниже 3500 пунктов. Падение индекса стало рекордным с 21 декабря 2020 года. Долларовый индекс РТС по итогам торгов потерял 3,81%, опустившись до 1493,66 пункта. На открытии торгов 18 марта оба индекса начали расти.

Александр Бакланов