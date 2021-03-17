«Истерика от бессилия» и «триумф возрастной деменции руководителя США» Турчак и Володин отреагировали на заявление Байдена, назвавшего Путина «убийцей»

: Заявление Байдена — это триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия. Наша вакцина лучшая в мире, и мы побеждаем пандемию — а они только планируют. У нас семейные ценности — а у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — а у них разговоры об отделении штатов. А доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. А вообще — это мерзкое и бессовестное высказывание и вызов всей нашей стране.

: У США были разные президенты, многие не любили Россию, но все они вели себя ответственно. А сегодняшнее заявление Байдена — вне здравого смысла. Так не может вести себя руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Нападки на Владимира Путина — это нападки на нашу страну. Такие высказывания оскорбляют граждан России, которые выбрали и поддерживают своего президента. Объяснение этому только одно — это истерика от бессилия, потому что все попытки США создать проблемы России путем санкций, угроз, шантажа и вмешательства во внутренние дела провалились.

Это приблизительный пересказ комментариев Володина и Турчака по поводу слов Джо Байдена о Владимире Путине. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

Что сказал Байден о Путине

Байден назвал Путина убийцей и пригрозил ему расплатой за «вмешательство в выборы» Краткий пересказ интервью президента США телеканалу ABC

Что сказал Байден о Путине

Байден назвал Путина убийцей и пригрозил ему расплатой за «вмешательство в выборы» Краткий пересказ интервью президента США телеканалу ABC

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Государственная Дума РФ