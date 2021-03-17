Байден назвал Путина убийцей и пригрозил ему расплатой за «вмешательство в выборы» Краткий пересказ интервью президента США телеканалу ABC

Считаю ли я Путина убийцей? Ммм, да. Он заплатит за вмешательство в американские выборы, скоро увидите. У нас с ним был долгий разговор. Я сказал ему: «Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что вмешательство было, будьте готовы к последствиям». Но в тех сферах, где у нас есть общие интересы, мы с Россией можем сотрудничать — поэтому я и предложил продлить нашу ядерную сделку. Я не понимаю американцев, которые не хотят делать прививку от коронавируса. Будьте патриотами, защитите остальных. Мне прививка дала возможность снова обнять внуков. Нам будет трудно вывести все наши войска из Афганистана к 1 мая, как того требует администрации Трампа с «Талибаном». Эта сделка не очень хорошо согласована. Если обвинения в домогательствах против Эндрю Куомо подтвердятся, он должен будет покинуть пост губернатора штата Нью-Йорк; думаю, его также привлекут к ответственности. Мы не ввели санкции против саудовского принца из-за журналиста Джамаля Хашогджи, потому что мы никогда не наказывали действующего главу страны-союзницы. Мигрантам я могу сказать: «Не бегите к нам». Моя овчарка Мэйджор, которую из Белого дома, никого не кусала так, чтобы прокусить кожу. Это милый пес, просто обстановка в Белом доме оказалась для него непривычной.

Телеканал ABC на момент публикации этого текста не выложил полную версию интервью Байдена — лишь фрагмент. Пересказ сделан по расшифровке этого фрагмента. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: Lawrence Jackson / Official White House Photo