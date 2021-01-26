Путин впервые поговорил по телефону с Байденом. Они обсудили Навального

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Это была первая беседа лидеров двух стран после выборов в США. Она носила «деловой и откровенный характер», сообщил Кремль.

Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества.

Путин и Байден обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), выход из Договора по открытому небу, и конфликт в Украине, сообщил Кремль.

Белый дом заявил, что Байден и Путин обсудили российского политика Алексея Навального, предполагаемое участие Москвы в кибератаке на государственные ведомства США, а также возможные попытки России вмешаться в американские выборы 2020 года и возможный сговор с талибами против американцев в Афганистане.

Президент Байден ясно дал понять, что США будут решительно защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, которые наносят вред Америке или ее союзникам.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Через трое суток крупнейшие американские СМИ, которые проводили собственный подсчет голосов, объявили о победе Джо Байдена. Многие мировые лидеры сразу поздравили его, но Кремль отказывался это сделать до подведения официальных итогов выборов. Путин направил поздравительную открытку Байдену 15 декабря.

Белый дом ранее заявил, что будет сотрудничать с Россией в вопросах, которые затрагивают национальные интересы США, но не собирается мириться с «агрессивными действиями» Москвы. По словам источников The Washington Post, Байден не намерен устраивать «перезагрузку» отношений с Россией, как делали многие американские президенты до него.

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