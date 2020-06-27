NYT узнал, что Россия объявила награду за убийство военных США в Афганистане. В посольстве РФ назвали это ложью и заявили об угрозах

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан», вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе США.

Разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что вознаграждение в 2019 году предлагало подразделение, связанное с секретными операциями в Европе, в том числе с покушениями на убийство. По данным источников, исламисты получили вознаграждение. Были ли совершены убийства, неизвестно, в целом за 2019 год в Афганистане погибли 20 американских военных.

Администрация президента США обсуждала этот вопрос еще в марте. Американские власти разработали несколько вариантов ответа на действия России — от жалобы по дипломатическим каналам до новых санкций. Решение пока не принято.

В посольстве России в США заявили, что из-за «необоснованных и анонимных обвинений» российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне начали получать прямые угрозы. Посольство опубликовало скриншот угрозы, полученной в твиттере. В твите написано: «Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов». Посольство призвало NYT прекратить публиковать фейковые новости, которые угрожают жизни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил NYT, что в Кремле не знают об этих обвинениях. «Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим».