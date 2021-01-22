Байден предложил продлить ядерную сделку с Россией на максимально возможный срок. Но еще поручил изучить отравление Навального и кибератаку на США

Вашингтон предлагает Москве продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3) на максимально возможный пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

«Президент [Джо Байден] давно дал понять, что считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США», — отметила Псаки.

Вместе с тем Байден поручил американским спецслужбам изучить ситуацию с политика Алексея Навального, а также проверить информацию о том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2020 года, совершила масштабную кибератаку на государственные ведомства США и предлагала талибам деньги за убийство американских военных в Афганистане.

«Хоть мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия», — пояснила Псаки.

Ранее о решении администрации Байдена продлить ДСНВ на пять лет и расследовать «враждебные действия» России сообщили источники The Washington Post. По их словам, Байден не намерен устраивать «перезагрузку» отношений с Россией, как делали многие американские президенты до него.

«Это будет первая администрация США в постсоветский период, которая после прихода к власти не пообещала наладить более теплые отношения с Россией», — заявила The Washington Post Анджела Стент, которая была высокопоставленной сотрудницей разведки в администрации Джорджа Буша-младшего.

ДСНВ между Россией и США ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Договор был подписан в 2010 году и истекает 5 февраля 2021-го.

При администрации президента Дональда Трампа США хотели подключить к ДСНВ Китай (Пекин согласился подписать договор, если США сократят свой ядерный арсенал до китайского уровня) и выдвинули другие условия. Россия называла их нереалистичными и предположила, что США ищут предлог, чтобы не продлевать договор.