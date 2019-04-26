Трамп решил заключить с Россией и Китаем ядерную сделку, «охватывающую все виды вооружений»

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации подготовить проект договора по сокращению ядерного вооружения с участием США, России и Китая. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщают The Washington Post и CNN.

«Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен осуществляться при участии России и Китая, а также должен включать все виды вооружений, все боеголовки и ракеты», — сообщил источник CNN. По данным издания, новая сделка может прийти на смену х между Россией и США.

The Washington Post и CNN отмечают, что разработка новой ядерной сделки находится на начальных стадиях. Неизвестно, успеет ли администрация Трампа реализовать ее до следующих выборов президента США в 2021 году. Также опрошенные изданием эксперты сомневаются, что Китай согласится участвовать в таком соглашении.

В феврале США начали процедуру выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан между США и СССР в 1987 году. США обвиняли Россию в нарушении положений договора; Кремль это отрицал. После объявления в выходе из ДРСМД Трамп заявлял о намерении заключить новый договор по ядерным вооружениям с участием Китая.