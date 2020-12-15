Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю его победы на выборах президента США. Об этом сообщает Кремль.

В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Через трое суток крупнейшие американские СМИ, которые проводили собственный подсчет голосов, объявили о победе Джо Байдена. Его соперник Дональд Трамп не признал итоги голосования и начал оспаривать их в судах.

Многие мировые лидеры сразу же поздравили Байдена с победой на выборах, однако в Кремле отказывались это сделать до подведения официальных итогов.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена: за него подано 306 голосов, за Трампа — 232 голоса. 6 января 2021 года эти голоса подсчитают на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. 20 января пройдет инаугурация избранного президента.