Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

МИД РФ начал «внутригосударственные процедуры» по выходу России из .

Как пояснили в дипломатическом ведомстве, это сделано вслед за выходом США из соглашения в ноябре 2020 года.

Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США.

В заявлении российского МИДа отмечается, что США вышли из договора «под надуманным предлогом». Ранее Госдепартамент США обвинял Россию в запрете наблюдательных полетов над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. В Москве не признали эти нарушения и заявляли, что Вашингтон сам не выполняет условия договора.