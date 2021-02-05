Байден призвал немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден выступил с первой речью по вопросам внешней политики, в ходе которой призвал власти России немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Расшифровку выступления Байдена в Госдепартаменте опубликовал Белый дом.

Политически мотивированное заключение Алексея Навального в тюрьму и попытки России подавить свободы слова и мирных собраний вызывают глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. <…> Навальный стал мишенью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без всяких условий.

В ходе выступления Байден также отметил, что США без колебаний заставят Россию отвечать за свои действия.

Я дал ясно понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что подошли к концу те дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России — вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлением российских граждан.

26 января Джо Байден впервые поговорил с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они среди прочего обсудили отравление Алексея Навального.

Ранее с требованием освободить Алексея Навального, в частности, выступили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления западных лидеров, сказал, что «истерика» из-за судебного процесса над Навальным «зашкаливает».

2 февраля суд в Москве заменил Алексея Навального условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

В поддержку Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли многочисленные акции протеста. В течение трех протестных дней полиция задержала свыше 10 тысяч человек. В связи с протестам возбуждено 50 уголовных дел. Команда Навального объявила 4 февраля, что намерена продолжить протесты весной и летом 2021 года.