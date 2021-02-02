«Российские власти окончательно уничтожили остатки справедливости» Как мир отреагировал на приговор Алексею Навальному. Материал обновляется
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия — не преступление. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, в числе которых демократические свободы, не подлежит обсуждению.
Дуня Миятович, комиссар по права человека Совета Европы
Алексея Навального не следовало задерживать и судить в первую очередь потому, что приговор, послуживший основанием для сегодняшнего тюремного заключения, ЕСПЧ уже счел произвольным и явно необоснованным.
Хайко Маас, глава МИД ФРГ
Приговор в отношении Алексея Навального — это жесткий удар по четко прописанным свободам и верховенству права в России. ЕСПЧ уже критиковал этот процесс как необоснованный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден.
Энтони Блинкен, государственный секретарь США
США глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив его условный срок тюремным заключением. Мы снова призываем российские власти немедленно и безо всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания. Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что приговор господина Навального в 2014 году, ставший основанием для нового приговора, был «незаконным и необоснованным» и «политически мотивированным».
Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании
Великобритания призывает к немедленному и безусловному освобождению Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных в предыдущие две недели. Сегодняшнее извращенное судебное решение, направленное на жертву отравления, а не на виновных, показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства, которые ожидают от любого ответственного члена международного сообщества.
Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International
Мстя Алексею Навальному и его сторонникам, российские власти окончательно уничтожили остатки справедливости и уважения прав человека. Политически мотивированный приговор, вынесенный Алексею Навальному, показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека. Сегодняшнее решение суда является последним свидетельством того, что российские власти окончательно развязывают себе руки, отчаянно пытаясь заставить замолчать своих критиков.
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