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Заменят ли Навальному условный срок на реальный? День суда Навальный выступил с речью в суде. Онлайн

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Что: Суд рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному и замене его на реальный срок заключения — до трех с половиной лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом

Где: Московский городской суд

Когда: Заседание началось в 11:00 мск 2 февраля. В 14:00 был объявлен двухчасовой перерыв, в 16:05 заседание возобновилось

Что происходит: Прокуратура поддержала ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Адвокаты политика требуют отклонить ходатайство. Навальный лично присутствует в зале суда и выступил с речью. Его сторонников массово задерживают на подходах к зданию Мосгорсуда

Где смотреть: Онлайн-трансляции «Дождя», «МБХ медиа», «Настоящего времени».