«Надели пакет на голову, начали бить». Волонтер штаба Соболь заявила о пытках в московском ОВД «Донское» Другие задержанные тоже рассказали об издевательствах

Александр Щербак / ТАСС

Волонтер предвыборного штаба 21-летняя Алена Китаева рассказала The Insider, «МБХ медиа» и «Новой газете», что полицейские применили к ней пытки после задержания на акции протеста, .

После задержания Китаеву доставили в ОМВД по Донскому району Москвы. По ее словам, там полицейские потребовали, чтобы она разблокировала свой телефон, но Китаева отказалась. После этого из кабинета вывели другого задержанного и Китаева осталась одна с четырьмя полицейскими.

Сначала один ударил мне по ноге своей ногой, потом сказал: «Ну все, сейчас будем пакетом душить». У них там был прямо пакет из «Пятерочки». Он мне надел его на голову, начал слегка тормошить. При этом он не то чтобы душил, а, скажем так, тряс мне голову. В конце он толкнул так, что я упала со стула. Он сказал: «Так, садись быстро, сейчас будем электрошокер применять. Электрошокер вообще не оставляет никаких следов».

После этого, рассказала Китаева, она начала кричать и просить о помощи, один из полицейских передразнил ее, сказав: «Ой, помогите, помогите». Затем он показал Китаевой небольшое покраснение на лице и пригрозил уголовным делом о нападении на полицейского: «Я сейчас скажу, что ты меня поцарапала». Китаева рассказала, что сообщила полицейским пароль от телефона, «учитывая, что они мне надели пакет на голову и начали меня бить».

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С жестким обращением столкнулись и другие задержанные, которых доставили в ОВД «Донское» (всего, по данным «ОВД-Инфо», в отдел привезли 16 человек). Так, сестра волонтера штаба Соболь 19-летняя Александра Китаева рассказала «Новой газете», что ее грубо досматривали и запугивали, говоря, что если она будет делать «все как нужно, то все будет легко», а если будет сопротивляться, то у нее «будут проблемы». Когда она отказалась пройти дактилоскопию, один из полицейских сказал: «Сейчас будем ломать тебе пальцы». Присутствовавшая женщина-полицейский толкнула ее в лицо, а другой сотрудник «начал заламывать руки и пытаться выломать пальцы», рассказала Александра Китаева.

Потом они меня оба скрутили и начали насильно черным роллером водить по моим пальцам. Я сопротивлялась, просила адвоката, на что они смеялись и говорили: «Девочка, какой тебе адвокат?»

Когда Александру Китаеву отвели в камеру, она спросила у полицейских, где ее сестра. Сперва ей сказали, что сестру убили, затем — что она «танцует для них стриптиз».

The Insider отмечает, что, по словам свидетелей, в ОВД «Донское» в ночь на 3 февраля видели оперативника Центра «Э» Алексея Окопного, который занимается массовыми мероприятиями. Александра Китаева сообщила The Insider, что опознала в одном из сотрудников, который выкручивал ей руки, .

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О том, что в этом отделе полиции «жестили», также рассказал автор «Новой газеты» Никита Гирин, который провел в ОВД «Донское» ночь. По его словам, людей «пинали», у них отбирали телефоны, брали отпечатки пальцев и объяснительные для Центра «Э». Кроме того, людей допрашивали как свидетелей по уголовным делам о блокировании улиц и нарушении санитарных норм, которые возбудили после акций протеста «Свободу Навальному!», прошедших в Москве в январе.

Обновлено. Никиту Гирина арестовали на 14 суток.

Друзья еще одного из задержанных Андрея Румянцева сообщили «Новой газете», что полицейские в ОВД «Донское» ударили его в солнечное сплетение, когда тот отказался разблокировать телефон. По словам Румянцева, еще одного задержанного, которого опрашивали вместе с ним, полицейские толкнули в стену. В телефонах, по словам Румянцева, полицейских интересовали социальные сети и мессенджеры, в частности, они искали «подозрительные чаты» в Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте».

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Об издевательствах полицейских над задержанными «Важным историям» также сообщил человек, которого после акции протеста доставили в ОМВД по району Орехово-Борисово Северное. По его словам, задержанным, которые отказывались предоставить отпечатки пальцев, грозили, что их отведут в подвал «и после этого мы согласимся». Собеседник издания утверждает, что одного задержанного действительно увели в подвал, где били дубинкой по ногам и рукам, «пока он не согласился подписывать всякие штуки» (какие именно, издание не уточняет).

После акции протеста 2 февраля по всей России, по уточненным данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 1170 человек, а по всей России — 1438 человек.

Александр Бакланов