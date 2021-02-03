На все вопросы о протестах Кремль отвечает, что во всем виноваты провокаторы. Убедитесь сами

Евгений Фельдман для «Медузы»

«Комсомольская правда»: Как президент отреагировал на новости из Мосгорсуда? Я имею в виду Навального.

Дмитрий Песков: Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Но вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов. Не будем это делать и впредь…

«Комсомольская правда»: А как бы вы прокомментировали, Дмитрий Сергеевич?

Дмитрий Песков: Никак. Это решение суда, которые мы просто не имеем права комментировать.

«Комсомольская правда»: Еще один вопрос: как это может повлиять на политическую ситуацию в стране?

Дмитрий Песков: Ну, политическая ситуация в стране достаточно многогранна, скажем так. В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре. Много разных процессов происходит. Процесс становления новых партий… Мы видим различные партийные альянсы и так далее и тому подобное. Поэтому это очень многогранные процессы…

«Говорит Москва»: По поводу перекрытий, который происходят уже третий раз в центре Москвы. Вчера были локальные перекрытия по всей центральной части города. Это каким-то образом согласовывается Кремлем и как смотрят на такие действия, когда часть нашей столицы просто оказывается похожей на какую-то зону масштабной операции силовиков?

Дмитрий Песков: Понимаете, это не должно согласовываться с Кремлем. В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям. И принимаются меры с тем, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Меры эффективные, которые позволяют действительно избежать каких-то худших последствий.

«Говорит Москва»: Но соответственно жизни города это не мешает?

Дмитрий Песков: Безусловно, это вносит существенный дискомфорт в жизнь города. Но эти сложности ведь не являются производной от деятельности полиции. Полиция реагирует на провокационные призывы и заявления.

«Говорит Москва»: Вчера были случаи, когда из машины доставали людей. В частности, было видео, где пассажиров и водителя достали силовики из автомобиля, применили к ним силу. Также был случай с оператором одного из СМИ, и Росгвардия уже разбирается.

Дмитрий Песков: Да, мы с вами знаем, что там происходит служебное расследование.

«Говорит Москва»: Были еще случаи, когда какие-то люди просто на остановке стояли, ждали транспорт. Сообщалось, что их тоже привлекали, хотя, казалось бы, видимых поводов вроде бы не было.

Дмитрий Песков: Я не знаю, каких людей стоящих на остановке, привлекали. Это опять же нужно отдельно взятые случаи рассматривать. Что касается этих граждан в машине, этому же предшествовали опять же провокационные выкрики и оскорбления, если я не ошибаюсь.

«Говорит Москва»: Да, сообщалось тоже.

Дмитрий Песков: Поэтому здесь нужно все абсолютно объективно и беспристрастно оценивать и квалифицировать.

«Говорит Москва»: Но звучат мнения, что безопасность города тоже под сомнением из-за таких вот случаев, когда вроде бы кто-то, например, не участвует в несогласованных акциях, но все равно оказывается как-то вовлечен в это все.

Дмитрий Песков: Послушайте, конечно, провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города. И мы с вами можем просто не поддаваться на все эти провокации и в данном случае просто помогать сотрудникам таким образом противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок.

«Говорит Москва»: А неизвестно ли, кто среди этих провокаторов был? То есть это действительно какие-то люди, участники несогласованных акций, или тоже была информация, что это чуть ли не какие-то были силовики, которые выполняли какую-то работу?

Дмитрий Песков: Я не располагаю такой информацией. Ничего не могу вам сказать на этот счет.

«Дождь»: Хочу у вас уточнить про провокации так называемые. Именно в чем они заключались? Ведь вчера люди, которые даже вышли ночью, они не собирались в каком-то одном месте, у них не было оружия, ни файеров, они ничего не били и даже не скандировали, может быть, кроме каких-то отдельных граждан. То есть не было демонстраций никаких. В чем заключается эта провокация тогда?

Дмитрий Песков: Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и, собственно, были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции.

«Дождь»: Но ведь в этом свете ничего вчера не было как раз.

Дмитрий Песков: Не было благодаря решительным действиям полиции.

«Дождь»: Но все-таки эти чрезмерные случаи насилия, которые мы вчера видели, они как-то беспокоят Кремль, а не только правоохранителей? Вы сказали уже о служебном расследовании в отношении нашего коллеги, которому вчера дали дубинкой по голове и он упал, и был в жилете «Пресса» при этом. Были еще случаи такие, они вызывают обеспокоенность в Кремле?

Дмитрий Песков: Вы знаете, в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий в рамках закона «О полиции». Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке.

«Коммерсант FM»: Сейчас многие политологи и социологи прогнозируют, что акции протеста будут продолжаться. А есть ли какие-то данные, на которые Кремль ориентируется? Или, может быть, у администрации президента какие-то свои прогнозы есть?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что наши социологи постоянно изучают некие показатели протестной активности — разные опросы на этот счет, разные данные. Главное — чтобы не было активности несанкционированных протестов. Вот это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться.

«Коммерсант FM»: А все-таки в Кремле ожидают, что может несанкционированная активность продолжиться?

Дмитрий Песков: Ну здесь трудно выступать с какими-то прогнозами. Единственное, что нужно сказать — безусловно, такая активность должна всячески пресекаться органами правопорядка.

«Эхо Москвы»: Последние недели Александр Лукашенко довольно регулярно комментирует события, в том числе и в России. И он говорит о том, что, во-первых, он предупреждал президента Путина, что подобные акции будут в России происходить. Во-вторых, он формулирует так, что российский и белорусский президенты находятся в очень похожем положении, как он выражается, загнаны вместе в такую связку. Согласны ли с такими оценками в Кремле? Насколько считают события белорусские и российские похожими?

Дмитрий Песков: Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы. Я имею в виду элементы, связанные с провокаторами . Провокационные элементы, да, они есть. Но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял.

«Эхо Москвы»: А поведение силовых структур, на ваш взгляд, насколько здесь похоже?

Дмитрий Песков: Силовые структуры выполняют свой долг. Они борются с провокаторами и борются с несанкционированными акциями.

«Эхо Москвы»: И в одной, и в другой стране?

Дмитрий Песков: Безусловно.

Расшифровал Александр Филимонов