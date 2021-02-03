Евгений Фельдман для «Медузы»

2 февраля суд в Москве отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В ответ на приговор на московские улицы вышли несколько тысяч человек. Им не дали собраться на Манежной площади, куда их позвал штаб Навального. Колонны протестующих прошли по Неглинной, Петровке и Большой Дмитровке. Затем силовики — их было множество — стали жестко задерживать и избивать людей в близлежащих переулках. Вот самые показательные видео о том, как прошла акция и задержания в Москве.