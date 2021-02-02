Вечер после приговора Алексею Навальному. Полиция задерживает людей на Манежной площади Хроника
С чего все началось: Суд заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, Навальный должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.
Что происходит сейчас: сторонники Навального собираются на уличные акции.
Где это происходит: в Москве — на Манежной площади, в Санкт-Петербурге — на Невском проспекте.
Толпа в несколько сотен протестующих идет по Кузнецкому мосту. Звучат лозунги «Навальному — свободу!» и «Россия без Путина!»
Вот так сейчас выглядит начало Тверской
У Камергерского переулка толпа начала скандировать «Свободу!» Туда подъехали два автобуса с полицейскими, после чего демонстранты начали убегать от них вниз по переулку.
Сейчас на Тверской, по оценке корреспондента «Медузы», находятся около тысячи протестующих.
В этот раз очень много людей в штатском с плотно закрытыми лицами и видеокамерами в руках без жилетов «Пресса» и бейджей сопровождают цепочку полицейских на Тверской, передает корреспондент «Медузы».
Если вы вдруг пропустили, что сегодня происходило в суде
Вот так выглядят задержания в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге перед Гостиным двором сейчас почти нет митингующих, передает находящийся там корреспондент «Дождя». При этом полиция уже задержала не менее девяти человек.
У отеля «Националь» через дорогу от Манежной площади сейчас, по оценке корреспондента «Медузы», находится не менее ста человек.
На Тверской людей оттесняют вверх по улице от Манежной площади, передает корреспондент «Медузы».
«Давайте расходитесь, не страдайте ерундой. Серьезно», — говорит полицейский в оцеплении стоящих рядом молодым людям.
Станции метро «Охотный ряд», «Театральная» и «Площадь Революции» закрыты на вход и на выход.
На Манежной площади уже задержаны несколько человек.
Полиция оцепила Манежную и Пушкинскую площади в центре Москвы. Вход на Красную площадь был закрыт еще вечером накануне — по официальной версии, на профилактику.
Вечером 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить политику Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное.
Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).
До рассмотрения апелляции и вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей.