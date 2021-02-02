новости

Вечер после приговора Алексею Навальному. Полиция задерживает людей на Манежной площади Хроника

Прямой эфир

С чего все началось: Суд заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, Навальный должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

Что происходит сейчас: сторонники Навального собираются на уличные акции.

Где это происходит: в Москве — на Манежной площади, в Санкт-Петербурге — на Невском проспекте.