Речь Алексея Навального в суде. Полная аудиоверсия

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда политик проведет в колонии два года и восемь месяцев. На заседании Навальный выступил с 15-минутной речью, в которой заявил, что его преследование вызвано «ненавистью и страхом одного человека, живущего в бункере» и призвал россиян не бояться.