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Речь Алексея Навального в суде. Полная аудиоверсия
16 минут
19:48, 2 февраля 2021
Симоновский районный суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда политик проведет в колонии два года и восемь месяцев. На заседании Навальный выступил с 15-минутной речью, в которой заявил, что его преследование вызвано «ненавистью и страхом одного человека, живущего в бункере» и призвал россиян не бояться.
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