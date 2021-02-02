Суд отправил Навального в колонию. Главное

Пресс-служба Мосгорсуда

Симоновский районный суд Москвы отменил условный срок Алексею Навальному по делу и заменил его на реальный. Политику назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима, но из этого срока будет вычтено время, которое он провел под домашним арестом (около 10 месяцев). Таким образом, в колонии Навальный проведет два года и восемь месяцев .

Ходатайство об отмене условного срока рассматривали 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Она обвинила Навального в том, что он более 50 раз нарушил правила испытательного срока, уклоняясь от контроля в исполнительной инспекции. По версии ФСИН, нарушения происходили как до, так и после госпитализации Навального в Берлине, где он лечился от ядом из группы «Новичок». 29 декабря 2020 года политика объявили в розыск. 17 января он вернулся в Россию, был немедленно задержан и после суда, прошедшего в отделении полиции в Химках, отправлен на 30 суток в СИЗО «Матросская тишина».

Навальный назвал дело сфабрикованным и потребовал своего немедленного освобождения. «Причина этого всего — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил, после того как меня пытались убить по его приказу», — заявил Навальный, выступая на заседании. Адвокаты политика сообщили, что будут обжаловать решение Симоновского суда. На это у них есть десять дней. В этот период Навальный будет оставаться под стражей.

Выступление Навального в суде

«В России много людей, которые не опускают глаза и не смотрят в стол. Я приветствую всех, кто борется и не боится» Речь Навального в суде. Полная расшифровка

Выступление Навального в суде

«В России много людей, которые не опускают глаза и не смотрят в стол. Я приветствую всех, кто борется и не боится» Речь Навального в суде. Полная расшифровка

Весь день полиция держала оцепление в районе Мосгорсуда, где проходило выездное заседание Симоновского суда, задерживая сторонников Навального, журналистов и простых прохожих. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны 370 человек (списки задержанных).

На процессе присутствовали дипломаты иностранных государств. Еще утром к зданию суда приехали около 20 машин с номерами западных дипмиссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это попыткой вмешательства во внутренние дела России. Сразу после вынесения приговора Навальному последовала международная реакция: США и Великобритания потребовали немедленно и без каких-либо условий освободить российского оппозиционера.

Перед решением суда полиция выставила оцепление в центре Москвы: была закрыта Красная площадь, на Пушкинской и Манежной площадях появились кордоны полицейских. Закрыты станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Перекрыты подходы к «Матросской тишине». Вскоре после решения суда в центре Москвы начались задержания.

Как проходил суд над Навальным

Навальному заменили условный срок на реальный. День суда Суд отправил Навального в колонию. Онлайн

Как проходил суд над Навальным

Навальному заменили условный срок на реальный. День суда Суд отправил Навального в колонию. Онлайн

Александр Филимонов