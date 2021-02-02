Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вмешательством во внутренние дела России приезд западных дипломатов к Мосгорсуду, где идет заседание о мере пресечения для политика Алексея Навального.

«Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?», — написала Захарова в фейсбуке.

Действия дипломатов также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции. Конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд», — сказал представитель Кремля.

2 февраля в Мосгорсуде рассматривается ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и замене его на реальный срок заключения. Полиция с утра оцепила район вокруг суда и проводит массовые задержания сторонников политика. К зданию Мосгорсуда также приехали около 20 машин с номерами дипломатических миссий зарубежных государств. В посольстве Великобритании в РФ назвали это «обычной практикой».

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