«Никаких репрессий нет» Пескова спросили про «концлагеря» для задержанных на акциях. Он ответил, что во всем виноваты сами протестующие

«Коммерсант FM»: Арестованные за участие в митингах начиная с 23 января до сих пор ждут оформления в спецприемник Сахарово в автозаках. Мы видели и многие видеообращения. Люди проводят в автобусах по 7, 10, 12 часов. Потом их помещают в камеры по 25–30 человек, тогда как камеры рассчитаны на восемь. У них нет матрасов, они спят на голых нарах, там антисанитарные условия, есть проблемы с передачами. И эти люди, их родственники в интервью называют это концлагерями. У Кремля не возникает вопросов к тому вообще, как эта система работает? И зачем тогда полицейские задерживают тысячи людей, если их потом негде размещать? Тем более мы знаем, что многие задержанные были случайными прохожими или просто мирными протестующими.

Дмитрий Песков: Значит, еще раз хочу обратить ваше внимание, что, действительно, прошедшие незаконные несанкционированные акции доставляют много хлопот гражданам страны. И продолжают доставлять огромные неудобства тем, кто, к сожалению, пришел на эти незаконные акции. Задержанных больше, чем их могут обработать вот эти изоляторы. И задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия . Но еще раз повторяю, здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что люди, которые приняли участие в незаконных акциях. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию.

«Коммерсант FM»: А вы видели кадры из этих приемников? И вообще президент в курсе этой ситуации, может быть, ему показывали какие-то записи и фотографии?

Дмитрий Песков: Нет, ему не показывали эти записи. Известно, что, действительно, задержанных больше, чем, скажем так, можно оформить в сжатые сроки. И именно этим вызвана эта ситуация. Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом .

«Дождь»: Сергей Смирнов из «Медиазоны» арестован на 25 суток. Наши коллеги призвали его отпустить, потому что там совсем абсурдное обвинение — за ретвит шутки про солиста группы «Тараканы». Там не то чтобы призывы — был просто ретвит. Все-таки в Кремле как-то озабочены этой ситуацией?

Дмитрий Песков: Я понимаю. Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет. Есть решение суда, и мы не имеем права его комментировать.

«Эхо Москвы»: Дмитрий Сергеевич, наверное, можно констатировать, что сейчас произошли самые массовые репрессии в истории новой России. Тысячи задержанных по всей стране, пенитенциарная система просто захлебнулась от такого потока, главный редактор одного из главных СМИ в России арестован, а люди, которые выходят выразить свое мнение, избиваются полицией. А что происходит с Россией?

Дмитрий Песков: Я, во-первых, с вами не соглашусь. Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций . Кто-то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях, они участвовали, и они были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Вот что происходит. Никаких репрессий нет. И здесь в данном случае я не соглашусь с вами, с такими излишне эмоциональными оценками.

И хочу еще вот что добавить. Вы каждый раз забываете, что во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер.