В спецприемники Москвы и Петербурга выстроились очереди из автозаков. Задержанные записали видеообращение с просьбой о помощи

Перед спецприемниками в Москве и Петербурге выстроились многочасовые очереди из автозаков с людьми, которых отправили под административный арест после акций протеста 31 января, сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на слова задержанных.

В Москве автозаки встали перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово в Троицком административном округе. Полицейские не проводят людей внутрь, утверждая, что в спецприемнике нет мест, а время ожидания может составить до 48 часов. По оценке одного из задержанных, ночью 2 февраля перед спецприемником стояли восемь автобусов. Люди жалуются на то, что их не кормят, не дают попить, не пускают в туалет. Кроме того, по их словам, в автозаках холодно и не хватает мест.

Около 6 утра 2 февраля задержанные записали видеообращение с призывом о помощи.

Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли, в изолятор для мигрантов в деревне Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства! Мы просим свободные СМИ распространить данное обращение.

В Петербурге микроавтобусы с арестованными выстроились в большую очередь перед спецприемником на Захарьевской улице. За один час внутрь проводят примерно по три человека. Люди также жалуются на холод. Кроме того, как сообщает «ОВД-Инфо», задержанным говорят, что из-за нехватки мест их могут посадить вместе с теми, кто проходит по уголовным делам.

31 января в Москве, Петербурге и более чем 100 городах России прошли многочисленные акции протеста в поддержку политика Алексея Навального, который находится в СИЗО «Матросская тишина». Правоохранительные органы жестко разогнали протестующих, используя дубинки и электрошокеры. В 90 городах страны задержали более 5600 человек, в том числе около 1800 человек в Москве и свыше 1300 в Петербурге.