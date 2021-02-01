Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Вчера в десятках российских городов вновь прошли акции протеста, и хотя на них пришли меньше людей, чем 23 января, но все равно это были тысячи. Также тысячами исчисляется количество задержанных. По данным «ОВД-Инфо», это больше пяти тысяч человек — рекордные показатели. Готовы ли в Кремле прислушаться к людям и вообще понимают ли в администрации президента, почему граждане выходят на улицы и чего они требуют?

Дмитрий Песков: Послушайте, такой вопрос звучал ровно неделю тому назад. Я не буду повторяться, просто перечитайте мой ответ, который я дал ровно неделю тому назад. Речь идет о незаконных акциях. Естественно, полиция принимает меры против участников этих незаконных акций, отсюда количество задержанных. Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон .

Что касается других людей, то еще раз можно только повторить тезис о доступности всего инструментария высказывания своей точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования каких-либо незаконных, нелегитимных акций в этих целях.

«Коммерсант FM»: А если говорить как раз о насилии… Обсуждаются в обществе неоправданно жесткие действия силовиков. Мы видели примеры, как электрошокер применяли к уже лежащим на земле людям. В Петербурге полицейский вообще направил на граждан табельное оружие. Как можно относиться к таким неоправданно жестким действиям силовиков? В Кремле обращают внимание на это?

Дмитрий Песков: Во-первых, каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно. Общей тенденции тут нет. В качестве общей тенденции можно принять только одно: на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона .

РИА Новости: CNN сообщил, что просит Байдена о санкциях против россиян. Как вы оцениваете это обращение с просьбой о санкциях и что в целом думаете о санкционной риторике Запада на этот счет?

Дмитрий Песков: То, что мы думаем о санкционной риторике Запада, в целом хорошо известно. Мы не приемлем эти санкции, мы их считаем абсолютно неприемлемыми. Считаем, что это совершенно неправильные методы ведения межгосударственных отношений. Никакой перспективы у этого метода нет.

Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов, ну фонд просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус «иностранного агента».

РИА Новости: Из Вашингтона прозвучали довольно такие жесткие заявления, и посольство США активно комментировало протесты. Как вы такую риторику оцениваете и призывы к тому, чтобы в России соблюдались принципы демократии, в том числе с учетом того, что происходило в Вашингтоне в Капитолии?

Дмитрий Песков: Ну вы знаете, что минувшее воскресенье стало нелегким для многих европейских стран. Незаконные акции имели место во многих странах. Здесь наверное нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены. Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойным. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарную и эпидемиологическую безопасность граждан.

А что касается заявлений американских представителей в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать.

«Эхо Москвы»: Возвращаясь к случаям неоправданно жестокого отношения к задержанным со стороны полицейских. А президент видел эти видео, на которых как раз происходят удары электрошокером лежащих людей, людей, которые не сопротивляются, как их избивают? Или нет, или ему такое не сообщают, не показывают?

Дмитрий Песков: Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записываются тысячи, тысячи разных фрагментов. Записывают и частники, и соответствующие службы, и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть все эти видео,

Еще раз повторяю. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Не нужно примитивно оценивать кадры, которые появляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно .

«Эхо Москвы»: Дмитрий Сергеевич, тут ведь еще речь идет о нападениях, избиениях, жестких задержаниях правозащитников и журналистов. На это обратили внимание в Кремле в этот раз или нет?

Дмитрий Песков: Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, и какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны.

Еще раз повторяю, важен каждый конкретный случай. Но еще важнее, наверное, все-таки каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Вот здесь ключевое слово — незаконной акции .

«Эхо Москвы»: Но журналисты, как и омоновцы и сотрудники полиции, работают на этой акции. Они туда пришли не потому, что они какую-то позицию имеют.

Дмитрий Песков: Давайте в отношении какого-то конкретного случая мы будем говорить о нем, а не об обобщающих тенденциях. Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал.

«Дождь»: Но вот был на выходных задержан Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», вечером его отпустили, правда, но днем он был задержан, когда он вышел погулять с сыном. Он вообще не выходил на акцию 23 января. И тем не менее был задержан, допрошен, непонятно, на каких основаниях. Это воспринимается в Кремле как какое-то давление на прессу?

Дмитрий Песков: Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему вменяется другое, если я не ошибаюсь. Там все абсолютно логично. Обращайтесь просто в правоохранительные органы. Это не прерогатива администрации президента, но здесь не нужно передергивать, тут нужно все правильно называть.