«Полный коллапс». Перед спецприемником в Сахарово вновь возникли очереди из автозаков с арестованными после акций протеста

Автобусы с людьми, которых отправили под административный арест после акций протеста в Москве, по несколько часов стояли на холоде у , сообщает «Медиазона» со ссылкой на нескольких арестованных.

Автобус, где находился главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, арестованный на 25 суток, простоял возле спецприемника около трех часов. Другие арестованные сообщили, что их автозак стоял в очереди пять часов. Люди в автобусах рассказывали, что водители экономили топливо и глушили двигатели, из-за чего в салонах становилось холодно. Кроме того, людей выводили на улицу по нужде только после настойчивых просьб. Несколько автобусов по неизвестной причине вернулись в отделы полиции.

Автобус с Сергеем Смирновым заехал на территорию спецприемника около 4:30 ночи. Но, судя по сообщению телеграм-канала «Протестный МГУ», к пяти утра арестованных еще не оформили. Канал опубликовал фотографию из 8-местной камеры, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек, в том числе Смирнова. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и журналисты издания охарактеризовали случившееся как «полный коллапс».

Очереди из автозаков у спецприемника в Сахарово возникли не в первый раз. Так уже было 2 февраля, когда в центр привезли людей, отправленных под административный арест после акции протеста 31 января. Тогда в МВД Москвы пообещали оценить процедуру оформления арестованных людей в спецприемнике.

3 февраля Тверской суд Москвы отправил главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова под административный арест на 25 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий из-за ретвита, который посчитали призывом к участию в акции в поддержку Алексея Навального.

В поддержку Сергея Смирнова с момента его задержания 30 января выступили около 40 российских федеральных и региональных изданий, в их числе «Дождь», РБК, «Коммерсант», The Bell, «Медуза», «Открытые медиа», «Тайга.инфо» и другие.

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