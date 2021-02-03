Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов получил 25 суток. Его ретвит сочли призывом к участию в акции за Навального

Тверской районный суд Москвы назначил главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову 25 суток ареста. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош, который представляет интересы Смирнова. Адвокат добавил, что будет обжаловать решение суда.

Смирнова обвинили в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Поводом стало то, что 20 января журналист ретвитнул шутку о том, что он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. На картинке в твите была дата и время акции в поддержку Алексея Навального.

Полиция сочла, что этим ретвитом Смирнов призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января», писала «Медиазона». При этом, как отмечало издание, на картине в твите не было никаких призывов и не было указано место проведения акции.

«Апология протеста» обратила внимание, что рапорт на Смирнова составлял тот же оперативник Центра «Э» МВД, что и на Анну Велликок — подругу сотрудника Георгия Албурова, которую арестовали на 14 суток за ретвит поста Албурова о митинге 23 января.

В суд Смирнов пришел в футболке группы «Тараканы».

Обновлено. The Bell, канал «Дождь», журнал «Холод» и Профсоюз журналистов осудили арест Смирнова. Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов заявил, что в ближайшие 25 дней «Новая газета» будет перепечатывать «ключевые тексты» «Медиазоны» в знак солидарности.

Изначально сообщалось, что Смирнову вменяют участие в акции 23 января, хотя сам он утверждал, что в этот день был дома. Позднее журналист объяснил путаницу противоречивыми данными от полицейских.

Смирнов был задержан 30 января во время прогулки с сыном. В его поддержку выступили редакции более 30 изданий, в том числе «Медузы». После этого Смирнова отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.

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