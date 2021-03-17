США расширили санкции против России из-за отравления Навального

Министерство торговли США с 18 марта введет новые торговые ограничения против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство торговли стремится предотвратить получение Россией доступа к американским технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы для злонамеренной деятельности России в области химического оружия.

США ограничат экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, технологий и программного обеспечения, . Для ряда категорий товаров и услуг — в частности, имеющих отношение к гражданской авиации и космической сфере — будут действовать исключения.

США и ЕС ввели санкции из-за преследования Алексея Навального 2 марта. Тогда под американские ограничения попали семеро российских чиновников, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова, а также несколько российских научных институтов.

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