Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального, сообщило немецкое агентство DPA. Позднее сообщение о санкциях было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников, сообщают немецкие издание Bild и Focus.

Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

По информации Reuters, 2 марта санкции из-за преследования Навального также введут США. Ожидается, что они будут сопоставимы с ограничительными мерами Евросоюза.

Обновление. США также объявили о введении санкций из-за преследования Навального. Официально санкционный список пока не опубликован. Сообщается, что в него попали семеро российских чиновников и ряд юридических лиц.

Соратники Алексея Навального предлагали включить в западный санкционный список 35 человек. В него, помимо руководителей силовых структур, вошли прокремлевские бизнесмены. Позже стало известно, что ЕС решил пока не вводить ограничения против олигархов.

Это не первые санкции Евросоюза из-за преследования Навального. В октябре 2020 года из-за отравления политика ЕС ввел ограничительные меры против шести чиновников (включая главу ФСБ Александра Бортникова) и одного научно-исследовательского института.

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