CNN: США введут санкции из-за преследования Навального на этой неделе

Белый дом готовится на этой неделе ввести санкции против России из-за отравления и заключения политика Алексея Навального. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в администрации президента США Джо Байдена.

Введение санкций будет происходить в координации с Евросоюзом. Кто именно попадет в санкционный список, источники CNN не уточнили. Один из них сказал, что в него будут включены как физические, так и юридические лица.

По информации РИА Новости, страны-члены ЕС уже согласовали санкции против России из-за преследования Навального. Публикация постановления в официальном журнале ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидается 2 марта.

Согласно информации Reuters, в европейский санкционный список попадут, в частности, глава СК Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Президент США Джо Байден выступал за освобождение Алексея Навального. 27 февраля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки допустила, что США в течение нескольких недель объявят о новых санкциях против России.

Читайте также

Запад готовится ввести санкции против причастных к преследованию Навального. Кому они повредят, насколько сильно и какой в этом смысл?

Читайте также

Запад готовится ввести санкции против причастных к преследованию Навального. Кому они повредят, насколько сильно и какой в этом смысл?